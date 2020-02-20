Hakkarili gençler kardan araba yaptı

Hakkari’de kar yağışı hayatı olumsuz etkilese de keyfini çıkarmak isteyen gençler hayal güçlerini kullanarak kardan adam yerine araba yaptı.

Hakkarili gençlerden Bedrihan Kaçar, çevreyolu üzerinde kardan araba yaptı. Kardan arabaya ilgi gösteren vatandaşlar, önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Kardan arabanın mimarı Bedrihan Kaçar, arabanın yapımının 34 saatlerini aldığını belirtti. Kaçar, “Hakkari’de bu yıl çok kar yağdı. Karla mücadele çalışmaları geceli gündüzlü sürmesine rağmen yerde kar eksik olmuyor. Bizde arkadaşlarla düşündük, şu kış gününde acaba ne yapalım diye. Herkes kardan adam yapıyor, biz de kardan araba yaptık. İlgi gösteren vatandaşlar, aracın önünde hatıra fotoğrafı çekiyordu. Ancak sonrada o kadar emek harcadığımız arabanın yolda geçen bazı kişiler tarafından tahrip edilmesi bizi üzdü” dedi.

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