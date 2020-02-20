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Kar yığını altında kalmaktan son anda kurtuldular

DHA

-HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kızakla karda kayan aile, çatıdan düşen kar yığınının altında kalmaktan son anda kurtuldu. 

-HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kızakla karda kayan aile, çatıdan düşen kar yığınının altında kalmaktan son anda kurtuldu. 
Yüksekova'da etkili olan kar yağışının ardından Esentepe Mahallesi'nde yaşayan bir aile, sokakta kızağa bindi. Ancak evlerinin önündeki yokuştan, kızaklarla kayan aile üyeleri, tek katlı bir evin çatısından düşen kar yığınının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

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