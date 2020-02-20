Şemdinli- Yüksekova yolu, çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

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ŞEMDİNLİYüksekova yolu, çığ düşmesi sonucu kapanırken, karla mücadele ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Hakkari ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. ŞemdinliYüksekova yolunun Haruna Geçidi'nde, bugün sabah saatlerinde çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu yol, ulaşıma kapandı. İhbar üzerine gelen Karayolları ve karla mücadele ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.



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