Hakkari’de inen çığ ahırı teğet geçti

Hakkari’nin Kırıkdağ köyünde inen çığ, ahırı teğet geçti.

HakkariVan kara yolu üzerinde bulunan ve geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Kırıkdağ köyü sakinleri çığ tehlikesi atlattı. Köyün üst kısımlarındaki dağlık alanda aniden inen çığ, çok sayıda küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırın arkasına kadar indi. İnen büyük çığın ahırı teğet geçtiğini belirten Kırıkdağ köyü sakinleri, çığların HakkariVan kara yolu başta olmak üzere köyün üst kısımlarında inmeye devam ettiğini ve buna karşı önlem alınmasını istediler.

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