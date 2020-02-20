Hakkari-Van kara yoluna çığ düştü

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HakkariVan kara yoluna çığ düşerken, bazı araçlar uzun süre yolun açılmasını bekledi.

HakkariVan kara yolu 1. Tünel mevkiinde çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda onlarca araç yolda mahsur kaldı. Sürücülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen ekipler karla mücadele çalışması başlattı. Yapılan 1 saatlik çalışmanın ardından HakkariVan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

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