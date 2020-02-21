Kaldırımda yürüyen kadının başına kar kütlesi düştü

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaldırımda yürüyen kadının başına bir iş yerinin çatısından kar kütlesi düştü.

Günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi geçerken, çatılarda biriken kar kütlesi ise tehlike oluşturuyor. Cengiz Topel Caddesi’nde yürüyen Beybun Çoçka (61) adlı kadının başına bir iş yerinin çatısından kar kütlesi düştü. Başından darbe alan kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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