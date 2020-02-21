4-6 yaş grubu öğrencilerinin ilk karne sevinci

Hakkari İl Müftülüğüne bağlı Aksa Kız Kur’an Kursunda eğitim gören 46 yaş grubundaki öğrenciler ilk karne heyecanını yaşadı.

Aksa Kız Kur’an Kursu bünyesinde 46 yaş grubunda eğitim gören minik öğrencilere karnelerini vermek üzere düzenlenen programa İl Müftüsü Faruk Gürbüz, İl Müftü Yardımcısı Osman Doğan, Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Mikail Polat, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve velileri katıldı. 46 yaş grubunda eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen program, miniklerin dönem boyunca öğrenmiş oldukları etkinliklerin sergilenmesiyle başladı. Daha sonra Kur’an kursu öğreticisi tarafından hazırlanan slayt gösterimi ile devam etti.

Burada konuşanMüftü Gürbüz, Kur’anı Kerim ve sünnetin din eğitiminin küçük yaşlardan itibaren gerekliliği hususunda pek çok örnekler sunduğunu dile getirerek, “46 yaş dönemde çocuğun zihinsel, duygusal, sosyal, dinî ve ahlakî gelişimi için onu uyarıcı ve eğitici bir çevre son derece önemlidir” dedi.

Program, karne dağıtımı ve yapılan ikramla sona erdi.

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