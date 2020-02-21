Yüksekova’da korkutan yangın

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– Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir iş yerinden çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre olay, Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Alevlerin iş yerini sardığı yangına itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek söndürdü. Büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma yapıldığı belirtildi.

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