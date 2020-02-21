Vali Yardımcısı Duruk çığ bölgesinde

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mustafa Duruk, Kırıkdağ köyündeki çığ bölgesinde incelemelerde bulundu.

Karla karışık yağmur nedeniyle çığların peş peşe düştüğü Hakkari’de olası çığlara karışı önlemler alınmaya başlandı. Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Duruk ve beraberindekiler de HakkariVan kara yolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyünde incelemelerde bulundu. Vali Yardımcısı Duruk, Kırıkdağ köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Çağların düştüğü bölgede de ziyaretlerde bulunan Vali Yardımcısı Duruk, köylülere ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu.

Köylüler inen çığın küçükbaş hayvanların içinde bulunduğu ahırların arkasına kadar gelerek durduğunu, can ve mal kaybının yaşanmadığını belirttiler.

Yolda geçmekte olan Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk de Vali Yardımcısı Mustafa Duruk ile birlikte köylülerle bir süre sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.