Yüksekova Kaymakamı Doğramacı: Afet yaşıyoruz

- HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinde 3 gündür aralıklarla yağan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, kış boyunca yaklaşık 5 bin kamyon karı ilçe dışına taşıdıklarını belirterek, "Biz şu an afet yaşıyoruz" dedi.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, ilçede 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve mahallelerde incelmelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Doğramacı, "Bölgemizde de kar yağışı var. Ama Yüksekova hepsinden farklı, bu görmüş olduğunuz kar 3 günde yağdı. Burası Güngör Mahallesi ve yolumuz kapalı. Kar evlerin çatılarına kadar yükselmiş. Artık karı atabilecek bir yerimiz de yok. Hatta şunu söyleyeyim, kış boyunca yaptığımız çalışmalarda abartısız bir ifade olarak söylüyorum bunu, yaklaşık olarak en az 5 bin kamyon kar şehir içinden çıkartılıp dışarıya derelere bırakılmıştır" dedi.

Karla mücadele ekiplerinin geceli gündüzlü çalıştığını da kaydeden Doğramacı, "Tabi bu durum bizim kendi imkanlarımızla altından çıkabileceğimiz bir durum olmaktan çıkmış durumda. Biraz zaman alacak ama bununda üstesinden geleceğiz. Biz bir afet yaşıyoruz. Mahallelerimizde vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla evlerinin önünü açıyorlar. Kendilerine yaşam sahasını kurmaya devam ediyorlar. Bizler de yolları açmaya gayret ediyoruz. Elbirliğiyle bu işin içinde çıkmaya çalışıyoruz" diye konuştu



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