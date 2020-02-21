Yüksekova'da iş yeri sular altında kaldı

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Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde derenin taşması sonucu bir iş yeri sular altında kaldı.

İlçenin Kültür Caddesi’nde Übeyit Kartal isimli esnafa ait mobilya mağazası, derenin taşması sonucu sular altında kaldı. Maddi zararı olduğunu ifade eden Übeyit Kartal, “Dükkanımızı su basmış. Karın erimesiyle taşan derenin suyu dükkanımıza girdi. Büyük çapta mobilyam zarar gördü” dedi.

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