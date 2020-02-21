Hakkari’de mahalle yoluna çığ düştü

Hakkari’deki bir mahalleye 3 ayrı noktadan düşen çığ, belediye ekibi tarafından temizlendi.

Hakkâri’nin Pirodan Mahallesi’nin 3 ayrı noktasına düşen çığ, bir süre mahalle yolunun kapanmasına neden oldu. Can ve mal kaybının olmadığı olayda, belediye ekipleri hemen harekete geçti. 2 iş makinesinin yardımı ile yapılan çalışmalar sonucunda mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı. Karla mücadele ekipleri yolda halen çığ tehlikesi bulunduğunu belirterek, mahalle sakinlerini dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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