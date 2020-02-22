Hakkari Emniyet Müdürü Aydın’dan ev ziyareti

Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın, yaptığı ev ziyaretleriyle vatandaşları sevindiriyor.

Hakkari’ye atandığı günden beri vatandaşla iç içe olan, onların sorun ve sıkıntılarıyla yakından ilgilenen Müdür Atanur, normal görevinin yanında ev ziyaretlerinde bulunması ilde takdirle karşılandı. İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, zehirlenerek hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Kemal Demirer’i ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu.

Müdür Atanur, ayrıca şehit güvenlik korucusu Tahir Çelik'in ailesinin yaşadığı evin kömürlüğünün çökmesiyle yaşanan mağduriyeti gidermek için de ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu. Müdür Atanur’un kentte yaptığı ev ziyaretleri memnuniyetle karşılandı.

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