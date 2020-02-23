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Emniyet Müdürü Aydın sınır kapısında incelemelerde bulundu

İHA

Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Esendere Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Emniyet Müdürü Aydın sınır kapısında incelemelerde bulundu

Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Esendere Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.
Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Burada Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş'ten bilgi alan Atanur, daha sonra aldıkları başarılı sonuçlar ile tanınan Yüksekova TOKİ Anadolu Lisesi Kadın ve Erkek Futsal takımlarını ziyaret etti. Öğrencilere iyi sporcu olmanın iyi insan olmakla birlikte anlam kazandığını ifade eden Atanur, sporculara başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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