İran'daki deprem Hakkarili vatandaşları sokağa döktü

Bir iyi niyet kurbanı daha!

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Merkez üstü İran'ın Khoy kentinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremi hisseden Hakkarililer, sokaklara çıktı.

Türkiye İran sınırındaki Khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Hakkari'nin Çukurca ile Yüksekova ilçelerinde de hissedildi. Deprem anında avizeler sallanırken, bazı vatandaşlar da sokaklara çıktı.

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