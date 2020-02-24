Yüksekova’da hastayı atlı kızakla 13 kilometre taşıdılar

Kendi ödünü kendi kopardı! Tam o an

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aniden rahatsızlanan hasta, yolun kardan kapalı olması nedeniyle atlı kızakla 13 kilometre tanışarak ambulansa yetiştirildi. Hastaneye kaldırılan hasta anjiyo yapılmak üzere Van’a sevk edildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde günlerdir yoğun kar yağışından dolayı bir çok yolun kapanması yaşanırken, ilçeye 25 kilometre uzakta bulunan Yukarı Güveç köyünde yaşayan Zübeyde Kılıçak (65) isimli kadın aniden fenalaştı. Karla kapalı olan yolun açılmasının uzun zaman alacağından dolayı köylüler, 13 kilometre boyunca at takılan kızakla hastayı ana yolda bekleyen ambulansa yetiştirdiler. Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Kılıcak’a burada yapılan ilk müdahalenin ardından anjiyo yapılmak üzere Van’a sevk edildi.

Karla mücadele ekipleri ise kapanan yolu açmaya başladı.

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