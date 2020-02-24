Çukurca'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ'nin Çukurca ilçelerinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, silah ve mühimmat ele geçirildi.
Çukurca İlçesi Kazan Vadisi Bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyeterinde tespit edilen sığınakta, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 RPG-7 antitank mühimmatı, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 RPG-7 sevk fişeği, 59 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.
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