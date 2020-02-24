Çukurca'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Kendi ödünü kendi kopardı! Tam o an

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Kazan Vadisi bölgesinde bir sığınak içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 22 Çubat 2020 günü ilimiz Çukurca ilçesi Kazan Vadisi Bölgesinde tespit edilen sığınak içerisinde yapılan aramada; 2 adet AK47 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet RPG7 antitank mühimmatı, 4 adet AK47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet RPG7 sevk fişeği, 59 adet AK47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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