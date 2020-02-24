Hakkari özel harekat polislerine dualar eşliğinde çığ eğitimi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeline verilen çığ eğitimi, kurban kesimi ve dualarla başladı.

Polis Özel Harekât Daire Başkanlığı tarafından gönderilen 5 uzman personel tarafından Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 40 özel harekat polisine kış şartlarında doğada arama kurtarma eğitimi verildi. Özel Harekat Müdürlüğünde düzenlenen eğitim programına İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar ve çığ eğitimi görecek özel harekat polisleri katıldı.

Burada konuşan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, "Eğitimden önce kurban kesmemizin nedeni ülkemizde can kayıplarının yaşanmamasıdır. Elazığ depremi, Van ilindeki çığ ve iki gün önce Van’da deprem meydana geldi. Biz de ilimiz olarak kendimizle ilgili ne yapabiliriz. Allah'a şükür hepiniz çok genç personelsiniz buralarda önünüzde meslek hayatınızda öğreneceğiniz çok şey var. Buralarda maalesef bu tür doğa olaylarını çok fazla yaşayacağız. Burada bir eğitim eksikliği fark ettik. Özel Harekat Daire Başkanlığı ile gerekli yazışmaları yaptık. Onlar da sağ olsunlar bizlere gerekli kolaylığı sağladılar. Allah hepsinden bin kere razı olsun ve bu eğitime başlayacağız. Buradaki kurbanı ise şu amaçla kesiyoruz, inşallah başka bir can kaybı olmaz, inşallah başka bir kanımız akmasın” dedi.

Hakkari İl Müftülüğünde görevli bir imamın yaptığı dualar eşliğinde yapılan kurban kesiminin ardından eğitim başladı.

Eğitimde, karda yürüyüş teknikleri, arama kurtarma, teknik malzemenin karda kullanımı ve tanıtımı, çığ oluşması ve çığ testi gibi konularda detaylı bilgi verildi.

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