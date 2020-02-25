Sahipsiz hayvanlara yardım eli uzatıldı

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başıboş hayvanlara yönelik beslenme çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’nin en duyarlı veteriner ekibi arasında ilk sırayı alan Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri can dostlara yardım eli uzatmaya devam ediyor. HakkariÇukurca karayolu üzerinde bulunan şehir çöplüğünde alanda bulunan yüzlerce sahipsiz köpeğin beslenme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Haytap işbirliği ile sokak hayvanlarını beslenme çalışmalarını sürdürüyor.

Düzenli bir şekilde can dostların sağılık taraması ve beslenmelerini yapan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu davranışı ildeki hayvan severler tarafından takdirle karşılanıyor.

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