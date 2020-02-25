Bakan Pakdemirli: “Tarımsal hasılımızı yüzde 486 arttırdık”

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Son 17 yılda tarımda büyüyen Türkiye tarımsal hasılımızı yüzde 486 arttırdık, 565 baraj inşa ettik, 141 milyar TL tarımsal destek verdik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve beraberindekiler, Van'ın Başkale ilçesinde çığ altında kalan Mehmetcan Daşdemir’in ailesini ziyaretinin ardından kar ayolu ile Hakkari’ye geldi. Hakkari’ye gelen Bakan Pakdemirli, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali yardımcıları Aziz Gölbaşı, Mustafa Duruk, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Tarım ve Orman sektör temsilcileri, kurum amirleri ve STK temsilcileri tarafından karşılandı. Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler Rektörlük binası konferans salonunda düzenlenen “Hakkari Sektör Buluşması”nda orman sektörü temsilcileri ve STK temsilcileri ile bir araya geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali İdris Akbıyık, 20192020 yılında hükümetin yaptığı hizmetler hakkında bilgi vererek, 2020 yılında 2 bin kişiye iş imkanı sağladıklarını, Mir Kalesi'nin halka açılması ve birçok yeni projeyi hayata geçirileceğini söyledi. Akbıyık, "Hakkari’nin, 5 bin yıl öncesine kadar uzanan tarihi geçmişi, paha biçilemez arkeolojik ve tabi güzellikleri, yöresel kilimleri, sadece ilimizde yetişen ters lalesi, şifa kaynağı balı, Alpleri aratmayan dağları, buzul gölleri, kendine özgü folkloru, kültürü ile adeta keşfedilmeyi bekleyen saklı bir cennet gibidir. Hakkarimiz terörle, gözyaşıyla değil doğal güzellikleri, yetenekli gençleri, yapılan etkinlikleri ile anılacaktır. Hakkari’nin ekonomiksosyal şartları ve gelişmişlik düzeyi göz önüne alınarak 7.Teşvik Bölgesi'nin oluşturulması ilimize yatırım gelmesi açısından önem arz etmektedir” dedi.



"Tarımsal hasılımızı yüzde 486 arttırdık"

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Son 17 yılda tarımda büyüyen Türkiye tarımsal hasılımızı yüzde 486 arttırdık, 565 baraj inşa ettik, 141 milyar TL tarımsal destek verdik, 4,5 milyar fındık diktik, kalkınma hibeleriyle 200 bin vatandaşımıza istihdam sağladık, tohumluk ihracatımızı 10 kat arttırdık, tohumluk üretimimizi 8 kat arttırdık" dedi.

Bakan Pakdemirli, ”20032018 Türkiye tarımsal GSYH yıllık ortalama tarımsal büyüme 10 ülkeyi geçerek, yüzde 2.72’dir. Türk tarımı 20022018 tarımsal GSHY yüzde 486 artarak, 2002 37 milyar, 2015 161,4 milyar TL, 2016 161,3 milyar TL, 2017 189 milyar ve 2018 yılında 216,7 milyar TL’dir. 20022019 tarımsal ihracat 4.7 kat artarak, 2002’de 3.8 milyar USD, 2018 17.7 milyar USD ve 2019 yılında 18 milyar USD, 180 ülkeye bin 820 tarımsal ürün ihracı, dış ticaret fazlası yaklaşık, 5.3 milyar USD’dir. 2019 yılında Hakkari’de köye dönüşlerin teşviki ve köylerde küçükbaş hayvancılık 987 baş, 47 çiftçiye koyun ve keçi verdik, 18 çiftçiye 72 baş, gebe manda dövesi verdik. 2 yıl ödemesiz 3 yılda eşit taksit ve 5 yıl faizsiz kredi imkanı sağladık. 120 bin meyveli fidan dağıtarak bölgemiz için sosyal ve ekonomik katkı sağladık. Şemdinli ve Derecik ilçelerinde arıcılığı geliştirme projesinde 80 aileye 800 adet yavrulu ve arılı kovan dağıttık. Yüksekova ilçesinde 19 ton Espir tohumu dağıttık, Hakkari’de 58 kadın çiftçiye bir iş fikri ile proje hazırlanmalarını sunduk" ifadelerini kullandı.



Hakkari’ye 2020 müjdeleri

Hakkari'ye müjdeli haberler veren Bakan Pakdemirli, "2020 yılında Hakkari’de kazanılan 89 projeyi hayata geçirerek 30 milyon TL yatırım yapılacak. Tarım kredi kooperatif marketi açacağız, arıcılığı geliştirme projesi kapsamında 100 aileye bin ana arı ve arı malzemesi dağıtacağız. Toplam maliyeti 500 bin TL olan 250 metrekarelik 20 adet sera dağıtımını gerçekleştireceğiz. 44 aileye 5’er baş manda olacak şekilde toplam 220 baş manda dağıtacağız. Her aileye 2’şer adet olmak üzere toplam 65 aileye bin 690 damızlık koyun, keçi, koç teke alamı yapacağız. 3 yıl boyunca ücretsiz sunu tohumlama, 30 bin küçükbaş hayvan kombine ve etçi tipi sperma ile ücretsiz tohumlanacaktır. Hayvanların içme suyunu temin etmek amacıyla 1 milyon 250 bin TL maliyetli 5 gölet inşa edeceğiz. 200 aileye 25 adet olmak üzere 5 bin adet hindi ve kaz dağıtımı gerçekleştireceğiz. 6 bin 456 dekar üzüm bağında çalışma yürüteceğiz. Bu yıl yine yerel (Ata) tohumları kullanılarak tohum ve fide dağıtacağız. 50 ton yem bitkisi, nohut ve espir tohumu dağıtacağız. Kışlık yoğurt (Teramast) coğrafi işaret çalışmalarını tamamlayarak Türk patent kurumuna başvuru yapacağız. 2020 yılı itibarıyla Hakkari ilinin tamamında potansiyel çığ başlama bölgelerinin belirlenmesi projesi gerçekleştireceğiz. 250 bin fidanı toprakla buluşturacağız. 10 bin dekar alanda bozuk ormanların rehabilitasyonunu sağlayacağız. 20 bin dekar alanda toprak muhafaza ve sel kontrol tesisi yapacağız. Bin dekar alanda mera ıslahı projesi kapsamında gölgelik, sıvat, kaçınma kazığı ve tuzluk yapacağız. Hakkari merkezde otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kuracağız, 500 aileye 5’er dekarlık alanda kenger tohumu ekilmek suretiyle her aileye yıllık ortalama 30 bin TL olmak üzere toplam MK 1 milyon 500 bin TL gelir elde etmeleri sağlanacaktır” dedi.

Hakkari kayak merkezini ziyaret eden Bakan Pakdemirli daha sonra kara yolu ile Hakkari'den ayrıldı.

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