Başkan Çoğaç'tan sular altında kalan esnafa ziyaret

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanı Vedat Çoğaç, geçtiğimiz günlerde iş yerleri sular altında kalan esnafa geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, sular altında kalan iş yerlerini gezerek, iş yerlerin sahiplerinden bilgi aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çoğaç,''Dereye bırakılan kar kütlelerinin suyun önünü tıkamasından kaynaklı dere suyunun taşması sonucu maalesef bazı esnaflarımızın işyeri bodrum katlarını su basmış ve maddi hasarlar doğurmuştur. Kendilerine Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odası olarak büyük geçmiş olsun diyoruz. Yaşanan bu olumsuz durum karşısında esnaflarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda gerekli tutanaklar tutulmuş ve hukuki adımlar atılmıştır. Umuyoruz ki bu hukuki süreçte çıkacak sonuçlar esnaflarımızı memnun edecek derecede olur. Bilindiği üzere havaların ısınmasıyla karların erimesi derede büyük bir su hareketliliğine sebep olacaktır. Bu tarz kötü hadiselerin bir daha yaşanmaması adına ilgililerin gerekli tüm tedbirleri almaları gerekir'' dedi.

Zarar gören esnaf ise mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

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