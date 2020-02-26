Ankara derneğinden minik Akar’a ziyaret

Ankara Hakkarililer Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği heyeti Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gören minik Mukaddes Akar’ı ziyaret etti.

Ankara Hakkarililer Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Faysal Bilmece, dernek kurucusu Zeki Noyan, 12 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen kaza sonucu ağzına oyun hamuru yapışan 6 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar’ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Servisi Bakım Merkezindeki odasında ziyaret ederek ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Baba Recep Akar, anne Şükran Akar, ziyaretlerden dolayı dernek yöneticilerine teşekkür ettiler.



“Hakkarili minik Mukaddes kök hücre nakli bekliyor”

Minik Mukaddesi’ni babası Recep Akar, devlet ve hükümet yetkililerine seslenerek, hastane doktorları kızının yaşama şansının kök hücre naklî ile mümkün olabileceği bilgisini verdiklerini söyledi. Akar, ”Doktorlar kızımın tedavisinin İstanbul Acıbadem Hastanesinde mümkün olabileceğini bana söylediler. Başta Cumhurbaşkanınız olmak üzere Sağlık Bakanı ve diğer devlet ve hükümet yetkililerinin "Bir hayat Kurtarama” adına devreye girip bu çaresizliğimize yardımcı olmaları ricasında bulunuyoruz” dedi.

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