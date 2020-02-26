Sümbül Engelliler Basketbol Takımı Play-Off’ta

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Kızıltepe galibiyetinden sonra Sümbül Engelliler Basketbol Takımı gurup liderliğini koruyarak PlayOff müsabakalarına katılmayı hak kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı bünyesinde 3.ligde mücadele eden Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ligin 13.haftasında evinde ağırladığı Mardin Kızıltepe Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını 6037 mağlup etmeyi başardı. Müsabakanın başında çekişmeli geçen mücadelede Sümbül Engelliler Basketbol takımı oyunun hakimiyetini elden bırakmadı. Kızıltepe galibiyetinden sonra Sümbül Engelliler Basketbol Takımı gurup liderliğini koruyarak PlayOff müsabakalarına katılmayı hak kazandı.

Sümbül Engelliler Basketbol Takımı Kulüp Başkanı Yıldız Şükrüye Tatlı, takımı maddi ve manevi yalnız bırakmayan başta Hakkari Valisi İdris Akbıyık,a ve müsabakayı izleyen protokol üyelerine ve seyircilere teşekkür etti.

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