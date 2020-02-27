(Görüntülü) Askeri üs bölgesinin yolunu açmak için metrelerce karla mücadele ediyorlar

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesindeki askeri üs bölgelerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Tipinin etkisiyle birlikte yer yer 5 metreyi aşan kar kalınlığı, ekiplere zorlu anlar yaşatıyor.

Hakkari ve çevresini etkileyen kar yağışını durmasının ardından kapalı yolların açılması için yoğun bir çalışma başlatıldı. Bölgedeki en yoğun çalışmalardan birisi de Şemdinli İlçesi'nin Kayalar köyü mevkiinde yürütülüyor. Hakkari İl Özeli İdaresi karla mücadele ekipleri, Şemdinli ilçesi Kayalar köyü yakınlarında bulunan askeri üs bölgesinin yolunu açmak için büyük çaba gösteriyor. Rüzgar ve tipinin etkisiyle birlikte yer yer 5 metreyi geçen kar kalınlığı, ekiplere zorlu anlar yaşatıyor. Karla mücadele çalışması yapan iş makinalarını adeta kara gömüldüğü bölgede sürdürülen çalışmaların devam ettiği ve bu çalışmaların bir kaçgün süreceği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari

2020-02-27 09:49:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.