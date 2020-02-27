Yüksekovalı Düzen, 100 yıllık dede mesleğini sürdürüyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşan Hasan Düzen, dedesinin 100 yıllık mesleğini 37 yıldır sürdürüyor.

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Tuğlu köyünde yaşayan Hasan Düzen (60), dedesinden kalma kaşık oyma mesleğini 37 yıldır yaşatıyor. Tuğlu köyünde hayvancılıkla uğraşan ve boş zamanlarında tahta kaşık yapan Düzen, tahta kaşığın kültürünü de bu şekilde devam ettiriyor. Dedesinden kalma mesleği yaşatmaya çalışan Düzen, evinin bahçesine kurduğu küçük atölyesinde tamamen el işçiliği ile günlük ortalama 5 tahta kaşık yapıyor. Kaşık oyma malzemelerinin dedesinden kaldığını söyleyen Düzen, ”37 yıldır bu mesleği yapıyorum. Boş zamanlarımda yaptığım kaşıkları çoğu zaman eşe dosta hediye ediyorum. Sipariş aldığım kaşıkları da tanesini 15 liradan satıyorum. Dedem bu mesleği hem Irak’ta hem Türkiye’de yaptı. O zamanlar dedemin yanında takılıyordum kısa zamanda mesleği kaptım. Yüksekova’da açtığım marangoz atölyesi rağbet görmeyince tekrar köye gelmek zorunda kaldık. Şuan burada hem hayvancılıkla uğraşıyorum, hem de kaşık oyma mesleğini yaşatamaya çalışıyorum. Emek ve zaman isteyen bir iş olduğu için kimse uğraşmak istemiyor” şeklinde konuştu.

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