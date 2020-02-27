Hakkari efeleri Eskişehir'de 1. lig yolunda

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Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü Voleybol takımı 1. lig yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Sportif Faaliyetler Kulübü Voleybol takımı, deplasmanda Diyarbakır Bağlar sporu 31 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Gurubunda Play offlara kalan Sportif Faaliyetler Kulübü 1. Lig için 110 Mart arası Eskişehir'de bir üst lig için mücadele edecek.

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