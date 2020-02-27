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Teknikerler çalıştayını İhtiyatoğlu temsil etti İhtiyatoğlu; “13 bin gıda teknisyen işsiz kalabilir”

İHA

Antalya'da yapılan ve değişik illerden 25 teknikerin katıldığı "Teknikerler Çalıştayı"nda Doğu Anadolu Bölgesini Van Teknikerler Derneği Başkanı Remzi İhtiyatoğlu temsil etti.

Teknikerler çalıştayını İhtiyatoğlu temsil etti İhtiyatoğlu; “13 bin gıda teknisyen işsiz kalabilir”

Antalya’da yapılan ve değişik illerden 25 teknikerin katıldığı “Teknikerler Çalıştayı”nda Doğu Anadolu Bölgesini Van Teknikerler Derneği Başkanı Remzi İhtiyatoğlu temsil etti.
Doğu Anadolu Bölgesinde temsil edildiği 2123 Şubat Alanya’da ülke genelinde 25’e yakın tekniker dernek başkanlarının katılımı ile yapılan Türkiye Coğrafi Bölgeler Federasyonu ve Türkiye Konfederasyonu Kurulma Çalıştayında önemli konular ele alındı. Aslen Hakkarili olan Van Teknikerler Derneği Başkanı Remzi İhtiyatoğlu, 06 Aralık 2019 Tarih ve 30970 Sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan ‘Gıda Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ’ (Tebliğ No: 2019/48)’e istinaden 13 bin gıda teknikeri işsiz kalacağını söyledi. Yıllardır turizm sektöründe hizmet veren gıda teknolojisi (gıda teknikerleri) mezunlarını işsiz bırakıldığını ifade eden Başkan İhtiyatoğlu,”6 Aralık 2019 Tarihli 30970 Sayılı Resmi Gazete Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair 2019/48 Tebliğ’de Gıda Teknolojisi ön lisans mezunlarının maddi ve manevi hak kayıplarına sebebiyet veriyor olması nedeni ile Ek1 listesindeki maddelerin tekrar değerlendirmeye alınmasını istiyoruz. 29. Madde de belirlenen meslek grupları arasında Devlet üniversitelerinde okutulmakta olan Gıda Teknolojisi bölümüne yer verilmeyerek özel sektördeki istihdam imkânları elimizden alınmıştır. Bu bölüm dersleri arasında gıda güvenliği ve gıda mikrobiyolojisi eğitimleri örgün olarak öğrenen Gıda Teknikerlerinin mağduriyetinin giderilmesi 1015 yıl tecrübesi bulunan bu meslek çalışanlarının yükselmiş olduğu yöneticilik görevinden uzaklaştırılmasının ve işsizlik ile karşı karşıya bırakılmasının engellenmesi için Gıda Teknolojisi (Gıda Teknikerliği) Bölümünün EK 1 listesine eklenmesini gerekmektedir” dedi.
“25 iş kolundaki gıda tekniker hak kaybına uğradık”
EK 1 de sadece lisans mezunlarına 25 iş kolunda yetki verilmesi ile ön lisans mezunu gıda teknikerleri olarak mesleki hak kaybına uğradıklarını ifade eden İhtiytoğlu, “5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Kapsamında tüm haklarımız ve sorumlu yönetici olma yetkimiz mevcut iken; 5996 sayılı Gıda Ve Yem Kanunu yayınlanması ile EK 1 de sadece lisans mezunlarına 25 iş kolunda yetki verilmesi ile ön lisans mezunu gıda teknikerleri olarak mesleki hak kaybına uğradık. 2019 / 48 nolu Tebliğ (06/12/2019 tarih ve 30970 sayılı R.G) de yayınlanması ile son olarak çalışmakta olduğu EK.1’in 29. Maddesi ‘’Konaklama tesislerinde ‘’ de hak kaybına uğrayarak tamamen mesleğimiz silinmiştir” dedi.
“13 bin gıda teknikeri işsizlikle karşı karşıya”
13 bin gıda teknikeri işsizlikle karşı karşıya olduğunu ileri süren İhtiyatoğlu, “Hali hazırda sektörde çalışan ve mezun vermeye devam eden 2000 yılından 2020 yılına kadar yaklaşık 13 bin gıda teknikerleri işsizlikle karşı karşıya bırakılıyor. Gıda teknolojisi gıda teknikerleri de ek 1 listesine eklenmeli mağduriyetimiz giderilmeli yoksa üniversiteli işsizler kervanına ekleneceğiz.
Bizlerde yüksekokul mezunuyuz, bunun yanı sıra teknikerlerimizin büyük bir kısmı deneyimli ülkemize faydalı işler yapıyor. Teknikerlere oda hakkı verilmesi ve hükümetin de teknikerlerin arkasında durması ülkeyi başarıya götürecektir. 227’ye yakın bölüm açarak her yıl 500 bin mezunla gençler işsiz bırakılıyor. Teknikerlerin sadece gıda değil aynı zamanda inşaat, makine, elektrik tarım gibi alanlarda bulunuyor. Şu anda teknikerlerin Türkiye geneli sayısının 3 milyon 800 bini aştığını dile getiren, her yıl 400500 bin mezun vererek birçok insanın işsiz bir şekilde kalmasına sebebiyet veriyor” şeklinde konuştu.

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