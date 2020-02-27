Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar korona virüsün Türkiye'ye girişi olmadı" “Bundan sonra gelmeyeceği anlamına gelmez, vatandaşımızın tedirgin olmaması, panik havasında olmamasını da özellikle söylemek istiyorum” “Şu an bulunduğumuz Edendere kapısında 5 tane vatandaşımız izole edilmiş durumda. Herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar korona virüsün Türkiye'ye girişi olmadı" “Bundan sonra gelmeyeceği anlamına gelmez, vatandaşımızın tedirgin olmaması, panik havasında olmamasını da özellikle söylemek istiyorum” “Şu an bulunduğumuz Edendere kapısında 5 tane vatandaşımız izole edilmiş durumda. Herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum"

İHA

– Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hem Bakanlığımız hem Bilim Kurulunun önerileri, hem bu anlamdaki yetkin hekim kadromuz ve çalışanlarımızla şu ana kadar korona virüsün Türkiye'ye girişi olmadı. Bundan sonra gelmeyeceği anlamına gelmez. Vatandaşımızın tedirgin olmaması, panik havasında olmamasını da özellikle söylemek istiyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar korona virüsün Türkiye'ye girişi olmadı" “Bundan sonra gelmeyeceği anlamına gelmez, vatandaşımızın tedirgin olmaması, panik havasında olmamasını da özellikle söylemek istiyorum” “Şu an bulunduğumuz Edendere kapısında 5 tane vatandaşımız izole edilmiş durumda. Herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum"

– Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hem Bakanlığımız hem Bilim Kurulunun önerileri, hem bu anlamdaki yetkin hekim kadromuz ve çalışanlarımızla şu ana kadar korona virüsün Türkiye'ye girişi olmadı. Bundan sonra gelmeyeceği anlamına gelmez. Vatandaşımızın tedirgin olmaması, panik havasında olmamasını da özellikle söylemek istiyorum” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda incelemelerden sonra Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Yüksekova Emniyet Müdürü Murat Güneş, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan, Büyükçiftlik Belde Başkanı Rüştü Zeydan karşıladı.

“Herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığını ifade etmek istiyorum"
Bakan Koca, Esendere Sınır Kapısında kurulan sahra hastanesini inceledi. İncelemenin ardından açıklama yapan Bakan Koca, “Bugün Ağrı'dan başlayarak özellikle sınır bölgelerinde konuşlandırılan sahra hastanelerini yerinde görmek üzere şu an dördüncü noktamız olan Esendere'deyiz. Sahada gördüğümüz bu sahra hastanelerinin oluşturulduğunu ekipman ve sağlık personeli anlamında yer yer vatandaşımızdan daha fazla personelimizin olduğunu görüyoruz. Özellikle de Kum ve Meşed geçmişi olan vatandaşlarımızı 14 günlük karantinaya, ayrıca soğuk algınlığı bulguları olan vatandaşımızı da hastane ortamında bilim kurulunun önerisi doğrultusunda takip ediyoruz. Şu an bulunduğumuz Edendere kapısında 5 tane vatandaşımız izole edilmiş durumda. Herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.
Sınırda 25 ile 30 arasında değişen tırın olduğunu belirten Bakan Koca, "Orada da zannediyorum önümüzdeki 23 gün içerisinde yine kontrollü bir şekilde 14 günlük gözetim altında olmak kaydıyla bir planlamayla burada sınırda daha çok sorunu çözmek noktasında gayret içinde olacağız. Korona virüsün ülkeye girmemesi için sıkı önlemler alarak yoğun çaba gösteriyoruz" diye konuştu.

"Korona virüsün Türkiye'ye girişi olmadı"
Korona virüsün sınırlardan içeri girmemesi noktasındaki tedbirleri Bilim Kurulunun önerisiyle yoğunlaştırdıklarını ifade eden Bakan Koca, "Hem Bakanlığımız, hem Bilim Kurulunun önerileri hem bu anlamdaki yetkin hekim kadromuz ve çalışanlarımızda şu ana kadar korona virüsün Türkiye'ye girişi olmadı. Bundan sonra gelmeyeceği anlamına gelmez. Vatandaşımızın tedirgin olmaması, panik havasında olmamasını da özellikle söylemek istiyorum. Çünkü mevsimsel grip gibi bulaştığını biliyoruz. Bu dönemde ülkede korona virüsün olmadığını ama buna rağmen kişisel hijyen kurallarına önem vermelerini el yıkama 20 saniyedir. Normal sabunla yıkamanın önemli olduğunu, kalabalık ortamlara girilmemesi gerek. Bir metreden daha yakın mümkün mertebe temas içinde olunmamasını ve bu dönemde gripli olanların da maske kullanması gerekir. Gripli olmayanların maske kullanmasına gerek yok. Bu kuralları özellikle bu dönemde bütün vatandaşlarımızın hassasiyetle uygulaması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Hem mevsimsel grip için bu önemli hem de olabilme ihtimaline karşı bu önlemleri almak gerektiğini söylemek istiyorum. Bilim Kurulunun da bu anlamda bu çerçevede aldığı bir öneri olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz Sağlık Bakanlığı olarak bilim kurulunun önerileri doğrultusunda enfeksiyonun ülkeye girişinin olmaması noktasında her geçen gün daha yoğunlaştırılan önlemlerle özellikle her gün neredeyse bilim kurulunun toplanması ve hem bölgede hem ülkede olan gelişmelere göre bir önerisi olduğunda bu öneriyi hızla devreye sokma noktasında bir çaba içindeyiz" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca daha sonra Esendere Sınır Kapısı'ndan Esendere Tabur Komutanlığına geçerek helikopterle beldeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor (5)
YEREL HABERLER Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor ...
Emniyet Müdürü Aydın sınır’da
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Aydın sınır’da
Kar, Hakkari altyapısına büyük zarar verdi
YEREL HABERLER Kar, Hakkari altyapısına büyük zarar verdi
Hakkari'de bazı eylem ve etkinlikler yasaklandı
YEREL HABERLER Hakkari'de bazı eylem ve etkinlikler yasaklandı
Hakkari kent merkezide karla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Hakkari kent merkezide karla mücadele sürüyor
Kızılay, deprem bölgesine destek bekliyoruz
YEREL HABERLER Kızılay, deprem bölgesine destek bekliyoruz
Teknikerler çalıştayını İhtiyatoğlu temsil etti İhtiyatoğlu; “13 bin gıda teknisyen işsiz kalabilir”
YEREL HABERLER Teknikerler çalıştayını İhtiyatoğlu temsil ...
(Görüntülü) Askeri üs bölgesinin yolunu açmak için metrelerce karla mücadele ediyorlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Askeri üs bölgesinin yolunu açmak için ...
Hakkari efeleri Eskişehir'de 1. lig yolunda
YEREL HABERLER Hakkari efeleri Eskişehir'de 1. lig yolunda
Yüksekovalı Düzen, 100 yıllık dede mesleğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Yüksekovalı Düzen, 100 yıllık dede mesleğini ...
Üs bölgesinin yolunu açmak için metrelerce karla mücadele
YEREL HABERLER Üs bölgesinin yolunu açmak için metrelerce karla ...
Hakkari'de 5 bölgeye giriş yasaklandı
YEREL HABERLER Hakkari'de 5 bölgeye giriş yasaklandı
Vali Akbıyık'tan Başkan Zibek'e taziye ziyareti
YEREL HABERLER Vali Akbıyık'tan Başkan Zibek'e taziye ziyareti
Sümbül Engelliler Basketbol Takımı Play-Off’ta
YEREL HABERLER Sümbül Engelliler Basketbol Takımı Play-Off’ta
Ankara derneğinden minik Akar’a ziyaret
YEREL HABERLER Ankara derneğinden minik Akar’a ziyaret
Başkan Çoğaç'tan sular altında kalan esnafa ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Çoğaç'tan sular altında kalan esnafa ziyaret
Esendere Belediyesi'ne itfaiye aracı hibe edildi
YEREL HABERLER Esendere Belediyesi'ne itfaiye aracı hibe edildi
Yüksekova'dan Başkale'deki depremzedelere yardım eli
YEREL HABERLER Yüksekova'dan Başkale'deki depremzedelere yardım eli
Bakan Pakdemirli: “Tarımsal hasılımızı yüzde 486 arttırdık”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “Tarımsal hasılımızı yüzde 486 ...
Bakan Pakdemirli, Hakkari'de toplantıya katılıp, denetim sonuçlarını açıkladı
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli, Hakkari'de toplantıya katılıp, ...
(Görüntülü) Kalp hastası, atlı kızakla ambulansa taşındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kalp hastası, atlı kızakla ambulansa ...
Sahipsiz hayvanlara yardım eli uzatıldı
YEREL HABERLER Sahipsiz hayvanlara yardım eli uzatıldı
Kalp hastası, atlı kızakla ambulansa taşındı
YEREL HABERLER Kalp hastası, atlı kızakla ambulansa taşındı
Hakkari’de vergi haftası kutlamaları
YEREL HABERLER Hakkari’de vergi haftası kutlamaları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X