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Şemdinli de Mehmetçik için tek yürek oldu

İHA

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 33 asker Şemdinli de unutulmadı.

Şemdinli de Mehmetçik için tek yürek oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 33 asker Şemdinli de unutulmadı.
Vatandaşlar camilerde Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için cuma namazının ardından dualar etti, sokakları, işyerlerini ve evlerini Türk bayraklarıyla süslediler. Cuma namazında dualar okundu ve ilçe merkezini bayraklarla süslediler.
Ayrıca, ilçedeki okullar da dev Türk bayraklarıyla donatılarak birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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