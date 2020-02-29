SMMMO programını iptal etti

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Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Hakkari Temsilcisi Cabbar Yakupoğlu, odalarının 17 mart muhasebeciler haftası nedeniyle Hakkari düzenleyeceği yemekli programı Suriye’de şehit olan askerler için iptal edildiğini söyledi.

Yakupoğlu, ”Değerli meslektaşlarım Suriye’de şehit olan askerlerimizin, ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşların etkinlikleri iptal edilmiş olup Van odamızın 17 mart muhasebeciler haftası nedeniyle Hakkari ilinde 4 Mart'ta düzenleyeceğimiz yemekli programımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ülkemizin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan kahraman askerlerimizin rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hani saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabb'im makamlarını cennet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

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