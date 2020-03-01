Hakkari’de kar ve sis etkili olmaya başladı

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Hakkari’de kar yağışıyla birlikte sis de etkili olmaya başladı.

Hakkari’de sabah saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur öğle saatlerinde yerine kar ve sisli havaya bıraktı. Sis nedeniyle mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü kentte olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Hafta sonu nedeniyle evlerinde kalmayı tercih eden vatandaşlar ise kış mevsiminin zorlukları olduğunu belirttiler.

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