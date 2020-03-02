Hakkari'de 88 yerleşim yeri kapandı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 88 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde 9 köy ve 25 mezra, Yüksekova'da 10 köy ve 26 mezra, Şemdinli'de 3 köy ve 12 mezra ile Derecik ilçesinde 2 köy ve 1 mezra yolu olmak üzere 88 yerleşim yerinin kapandığı belirtildi. Kapanan yerleşim yerlerinin yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü belirtildi.
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