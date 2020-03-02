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Hakkari Valisi Akbıyık’tan “Biz neden Suriye’deyiz” sorusuna cevap

İHA

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, özellikle Suruç'ta, Ankara'da, İstanbul'da bombalar patlamasın ya da Kilis'e roketler düşmesin diye Türkiye'nin Suriye'de olduğunu söyledi.

Hakkari Valisi Akbıyık’tan “Biz neden Suriye’deyiz” sorusuna cevap

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, özellikle Suruç’ta, Ankara’da, İstanbul’da bombalar patlamasın ya da Kilis’e roketler düşmesin diye Türkiye'nin Suriye’de olduğunu söyledi.
Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aliya İzzetbegoviç konulu konferans, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve şehitler için okunan duaların ardından başladı. Konferansta Vali İdris Akbıyık, İdlib'de şehit olan askerleri rahmetle anarak konuşmasına başladı. “Biz neden Suriye’deyiz” sorusuna cevap veren Vali Akbıyık, “Biz neden Suriye’deyiz? Bununla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Özellikle Suruç’ta, Ankara’da, İstanbul’da bombalar patlamasın ya da Kilis’e roketler düşmesin diye oradayız. Yani Türkiye Cumhuriyeti, güvenliği için Suriye’de. Türkiye’ye doğru gelen 4 milyon Suriyeli, İdlib’de yapılan zulümden, ölüm ve şiddetten dolayı Türkiye sınırına geliyor ve ülkemiz 8 milyon Suriyeli ile karşı karşıya kalacak. Oradaki Müslümanların yaşam hakkı için orada bulunuyoruz. Tarihte Suriye diye bir devlet yok. 100 yıllık bile bir devlet değil, maalesef gelişmiş ülkeler dediğimiz batının oluşturduğu suni bir devlet. Allah’ın izni ile Türkiye Cumhuriyeti tarihte olduğu gibi bugün Suriye’de de gereğini yapacak, mazlum milletlerin umudu olmaya devam edeceğiz” dedi.
1 Mart'ın Bosna Hersek'in kuruluş yıl dönümü olduğunu da söyleyen Vali Akbıyık, “Aliya İzzetbegoviç, ‘yeryüzünün öğretmeni olmak için gökyüzü öğrencisi olmak lazım’ derdi. Herkesin bunu düşünüp üzerinde bir makale yazması gerekir. Ahlaklı, eleştiren ve ilkeli olmamız gerekiyor. İyi bir insan olmamız gerekiyor, iyi bir Müslüman olmadan önce. Aliya İzzetbegoviç hem düşünür hem yazar hem de bir dava, iyi bir komutan, Bosna Hersek’in kurucu cumhurbaşkanı ve iyi bir devlet adamıdır” şeklinde konuştu.
Konferans sonrası Vali Akbıyık, katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Konferansa Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, bazı daire amirleri ile öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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