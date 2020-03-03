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(Görüntülü) Üzümlü Sınır Kapısı'na gelenler, Habur'a yönlendiriliyor

DHA

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinden Irak'a açılan Üzümlü Gümrük Kapısı, Irak'ta koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine tamamen kapatıldı. Sınır kapısından girişçıkış yapmak isteyenler, sahra hastanesi kurulan Habur Sınır Kapısı'na yönlendiriliyor.

(Görüntülü) Üzümlü Sınır Kapısı'na gelenler, Habur'a yönlendiriliyor

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinden Irak'a açılan Üzümlü Gümrük Kapısı, Irak'ta koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine tamamen kapatıldı. Sınır kapısından girişçıkış yapmak isteyenler, sahra hastanesi kurulan Habur Sınır Kapısı'na yönlendiriliyor.
Çin'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını, Orta Doğu'da artış göstermeye devam ediyor. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede 5 kişide daha koronavirüs tespit edildiği duyurulurken, vaka sayısının 26'ya yükseldiği belirtildi. Bunun üzerine Türkiye, Irak'a açılan sınır kapılarını önlem amacıyla kapattı. Giriş ve çıkışlara kapatılan Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Kapısı'nda da tedbirler alındı. Gümrük Müdürlüğü çalışanları gümrük işlerinde eldiven, maske ve dezenfektan kullanmaya başladı.
Tamamen kapatılan Üzümlü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Türk vatandaşları veya Türkiye'den Irak'a giriş yapmak isteyen Iraklılar, Şırnak'ın Silopi ilçesinde sahra hastanesi kurulan Habur Sınır Kapısı'na yönlendiriliyor.DHA-Genel Türkiye-Hakkari
2020-03-03 12:17:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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