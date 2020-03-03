Hakkari polisi Durankayalı öğrencileri sevindirdi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Durankaya beldesindeki öğrencileri sevindirdi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polishalk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Hakkari polisi, kent merkezinden 20 kilometre mesafede bulunan Durankaya beldesindeki Dağsu Cumhuriyet İlkokulu ve Pınarbaşı Mahallesi’ndeki Şehit Teğmen Abdulselam Özatak Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle çeşitli konularda yapılan sohbet sonrası polislik mesleği hakkında da merak edilen sorular yanıtlandı. Ziyaretler sırasında her iki okul öğrencilerine mont, bot, satranç takımı ile kitap ve eğitim seti hediye edildi.

Hakkari polisi, ayrıca beldede üniversiteye hazırlık sürecinde destek verdikleri öğrencilerin ailelerini de ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

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