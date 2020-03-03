Kaymakam Güven'den esnaf ziyareti

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Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, esnafı ziyaret etti.

Kaymakam Güven, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren ile çarşı merkezinde esnafı ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. Vatandaşlarla beraber çay içen Güven, “İlçemizdeki esnafı gezdik, onların sıkıntı ve taleplerini dinledik. Bu sıkıntıları en kısa zamanda gidereceğiz” dedi.

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