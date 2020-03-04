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Vali Akbıyık, çocuklarla zeka oyunu oynadı Çocuk Oyun Merkezini 4 ayda 5 bin aile ziyaret etti

İHA

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Oyun Merkezini ziyaret ederek, çocuklarla zeka oyunu oynadı.

Vali Akbıyık, çocuklarla zeka oyunu oynadı Çocuk Oyun Merkezini 4 ayda 5 bin aile ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Oyun Merkezini ziyaret ederek, çocuklarla zeka oyunu oynadı.
Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek Hakkari Belediyesi tarafından "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" kapsamında Halife Derviş Mahallesi’nde hizmete açılan Çocuk Oyun Merkezini ziyaret etti. Vali Akbıyık ve beraberindekiler, Hakkari Belediyesi Aile ve Kadın Hizmetleri Müdürü Ayhan Tunç, animasyon ekibi, oyun merkezi çalışanları ve ellerinde Türk bayrakları bulunan çocuklar tarafından coşkuyla karşılandı.
Çocuk Oyun Merkezinde çocuklara yönelik düzenlenen animasyon ve Rengi Hakkari Sanat Topluluğunun gösterisini izleyen Vali Akbıyık, merkezi dolaşarak çocuklarla birlikte basket oynayarak kendileri ile yakından ilgilendi. Çocuklarla aynı masaları paylaşan Vali Akbıyık, zeka oyunlarından jenga ve mangala oyunlarını oynadı. Çocuklarla hoş vakit geçiren Vali Akbıyık, memnuniyetlerini ifade etti.
Burada konuşan Vali Akbıyık, Hakkari Belediyesi Çocuk Oyun Merkezini ziyaret ettiklerini ifade ederek, “Gördüğünüz gibi burada çocuklarımız birçok etkinlik yapmaktadır. Bir taraftan eğlenecekler bir taraftan da öğrenmekteler. Burası oyun parkı bölümü, diğer taraftan çocuklarımızın drama, müzik parkurlarını gördük. Yine zeka oyunları, hem okuma merkezinde çocuklarımızın kitap okuduğunu, birçok öğretici eğitimler aldıklarını gördük. Bu sene 4 ayda 5 bin aile merkezi ziyaret etti ve çocuklarımız buradan faydalanıyor. Her gün bir okulumuz buraya gelip bu etkinliklerden faydalanıyor. Ayrıca hafta sonlarında ve diğer zamanlarda da oyun merkezi halkımızın hizmetine açık. Hakkari’de kültürel, sosyal etkinliksel olarak hakikaten birçok faaliyetler oluyor. Rengi Hakkari Sanat Topluluğumuz hem Hakkari yöresi hem Türkiye’mizin çeşitli yörelerinden oyunlarını sergileyerek, hem kültürümüzü yaşatıyorlar hem de vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirmesine vesile oluyorlar. Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesi olarak çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirmesi adına, daha iyi yetişmeleri adına her türlü gayreti ve emeği sarf ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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