Muhtarlara üst solunum yolu eğitimi Vali Akbıyık; “Ülkemiz ve ilimizde korona virüsüne rastlanmadı”

Hakkari Valisi/Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, korona virüs ile sağlık bakanlığı gerekli çalışmaları yaparak böyle bir vakaya rastlanmadığını söyledi.

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı uzmanları tarafından merkez ve köy muhtarları ile güvenlik korucusu başlarına üst solunum yolu ile bulaşan hastalıklar hakkında eğitim verdi. Valilik konferans salonunda Hakkari Valisi/Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında yapılan eğitim toplantısına Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, mahalle ve köy muhtarları ile güvenlik korucusu başları katıldı. Burada konuşan Vali Akbıyık, köy muhtarları ile güvenlik korucuları hem güvenlik anlamında hem de köyde önemli insanlar olduğunu söyledi. Vali Akbıyık, ”Konumuz solunum yolları hastalıkları ve bundan korunma yöntemleri ilgili görevliler sunum yaptı. Bizlere iletmek istediğiniz hususlar varsa en azında 2020 yılının bu ilk üç ayının değerlendirmesi olabilir. Önümüzde bize ışıt tutacak öneriler alacağız. Tabi korona virüs ile ilgili çok şükür ülkemizle ilgili Sağlık Bakanlığımızda gerekli açıklamaları yaptı. Ülkemizde herhangi bir durum yok. Ancak biz komşularımızdan dolayı tedbirli olmak durumundayız. Çünkü İran’dan 113 kilometre Irak’la da 230 kilometre sınırımız var. Hem İran hem Irak’ta görüldü. Bizde bu durumda bir takım tedbirler aldık. Sağlık Bakanlığımızın talimatları gereği Çukurca Sınır Kapısını giriş ve çıkışlara kapattık. İran tarafından da Esendere Gümrük Kapımızı da yine giriş çıkışlara kapattık. Ülkelerine gitmek isteyen İranlıları gönderiyoruz. Burada da önlemimizi yapıp sağlık taraması yapıyoruz. Olası bir duruma karşı da Yüksekova’yı karantina altında tutuyoruz. Şuana kadar gönderdiğimiz hiçbir kan tahlili pozitif gelmedi. Yani ilimizde böyle bir durum söz konusu değil. Ama biz azami surette tedbirimizi almamız gerekiyor. Korona virüsü değil her türlü bulaşıcı hastalıklara karşı solunum hastalıklarını karşı tedbirlerimizi alacağız. Bununda baş ana tedbiri temizliğimize hijyenimize aile ve toplum içerisinde dikkat edeceğiz” dedi.

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı uzmanları ise slayt gösterimler eşliğinde üst solunum yolları enfeksiyonlarının bulaşma yolları ve korunma tedbirleri hakkında bilgi verdiler.

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