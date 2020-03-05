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Ölüme terk edilen yavru köpekler kurtarıldı

İHA

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ölmek üzere olan 7 yavru köpeği kurtardı.

Ölüme terk edilen yavru köpekler kurtarıldı

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ölmek üzere olan 7 yavru köpeği kurtardı.
Keklikpınar Mahallesi’nde yol kenarına atılmış yavru köpekleri gören duyarlı vatandaşlar, hemen belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen bölgeye giderek açlıktan ölmek üzere olan yavru köpekleri Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirdi.
Veteriner ekipleri tarafından sağlık taramaları yapılan ve biberonla karınları duyurulan yavru köpekler, burada müşahede altına alındı.
Yavruları annelerinden kopararak bir çuval içerisinde sokağa atan kişi veya kişilere yönelik tepki gösteren mahalle sakinleri, bu kişilerin insanlıktan nasibine almadığı belirterek, yavruların anneleriyle buluşturulması gerektiğini söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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