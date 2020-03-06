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Yüksekovalı minik Maral’ın yaşam mücadelesi 4 yaşındaki Maral, 3 yıldır solunum cihazına bağlı yaşıyor

İHA

– Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Alkan ailesinin 4 yaşındaki minik kızları Maral, 3 yıldır solunum cihazına bağlı yaşıyor.

Yüksekovalı minik Maral’ın yaşam mücadelesi 4 yaşındaki Maral, 3 yıldır solunum cihazına bağlı yaşıyor

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Alkan ailesinin 4 yaşındaki minik kızları Maral, 3 yıldır solunum cihazına bağlı yaşıyor.
Yüksekova ilçesine bağlı Eski Kışla Mahallesi’nde yaşayan Alkan ailesinin 4 yaşındaki kızları Maral Alkan, 11 aylıkken nefes almakta zorlanması üzerine ailesi tarafından Yüksekova Devlet Hastanesine götürüldü. Önce akciğer yetmezliği, ardından beyinde sulanma olduğu teşhisi konulan çocuk, Yüksekova'dan sevk edildiği Van’da 9 ay boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. 9 ay sonunda hiçbir teşhis konulmadığı iddia edilerek taburcu edilen Maral, 3 yıldır solunum cihazına ve yatağa bağlı yaşıyor.
İmkânları yetersiz olan aile, Maral'ın bir an önce tedavi edilebilmesi için hayırsever ve yetkililerden yardım talebinde bulundu. Tek isteklerinin iyi bir tedavi olduğunu ifade eden Maral’ın halası Gülşen Alkan, “Maral şu an elini, ayağını hissetmiyor. Konuşma hisleri yok, dokunma hisleri yok. Maral'ın tedavisini istiyoruz. Bizim ne para da ne pul da gözümüz yok, sadece Maral için iyi bir tedavi istiyoruz. Biz hala Maral’ın hastalığının ne olduğunu bilmiyoruz. 3 yıldır tedavi görüyor, ama tedaviye yanıt vermiyor. 3 ayda bir Van'a nöroloji doktoruna görülüyor. Yeğenimi hırıltıyla götürdüm, makineyle geri getirdim. Solunun yetmezliğinden dolayı makineye bağlı kaldı. Büyüklerimizden bize bu konuda yardım etmesini istiyoruz" dedi.
Maral’ın annesi Nergiz Alkan da iyi bir doktor istediklerini söyleyerek, “Gerçekten hastalığı nedir öğrenmek istiyoruz. Çünkü kızımı her gün bu şekilde acılar içinde görmek beni öldürüyor. Tek bir isteğimiz var, iyi bir doktor. Buradan yetkilere sesleniyorum, ne olur yaşam mücadelesi veren kızım için bize yardım edin. Maralımın artık yürümesini, koşmasını, konuşmasını ve en önemlisi artık makineye bağlı kalmasını istemiyorum. Lütfen bize yardımcı olun" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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