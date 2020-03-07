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Hakkari AFAD gönüllülük eğitimlerini sürdürüyor

İHA

Hakkari İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü eDevlet üzerinden gönüllülük başvurusunda bulunan gönüllülere yönelik ikincisini tamamladıkları ilk yardım eğitimi verdi.

Hakkari AFAD gönüllülük eğitimlerini sürdürüyor

Hakkari İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü eDevlet üzerinden gönüllülük başvurusunda bulunan gönüllülere yönelik ikincisini tamamladıkları ilk yardım eğitimi verdi.
AFAD Hakkari İl Müdürü Resul Karadeniz, AFAD olarak başlatmış oldukları AFAD gönüllülük projesi kapsamında eDevlet üzerinden gönüllülük başvurusunda bulunan gönüllülerimize 2’ncisini tamamladıkları ilk yardım eğitimi verdiklerini söyledi. Karadeniz, "AFAD Gönüllere İl Sağlık Müdürlüğünde görevli eğitmen İsmail Karabulak, tarafından verilen eğitimde kırık, çıkık, yanık, boğulma, zehirlenme, temel yaşam desteği konularında hem korunma hem de müdahale bilgi ve teknikleri uygulamalı olarak gönüllülere anlatıldı. Başarılı olanlara ilk yardımcı sertifikası verilecektir. AFAD gönüllülerimizin duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca Hakkari’deki afetselliğini göz önünde bulundurarak, bu tür eğitim, tatbikat ve planlamalarımızla ilimizi afetlere daha hazır ve daha dirençli bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde çığda arama kurtarma, doğada ve dağda arama kurtarma, yangın ve enkazda arama ve kurtarma eğitimleriyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çalışmalarımıza büyük destekleri olan başta sayın Valimiz İdris Akbıyık, olmak üzere, Sağlık Müdürlüğüne, Gençlik ve Spor Müdürlüğüne teşekkür ederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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