Hakkari-Van karayolu atıklardan temizlendi

– HakkariVan karayolu üzerinde bulunan şehir girişine atılan küller, belediye ekipleri tarafından temizlenerek çevreyi kirletenler ise araştırılıyor.

Hakkari'de vatandaşların kış boyunca kullandıkları kömür küllerini Hakkari şehir girişindeki Sere sola mevkiinde karayolu kenarına boşaltması tepkilere neden oldu. Hakkari belediyesi ekipleri kent girişindeki HakkariVan karayoluna atılan kömür külleri, inşaat hafriyatı ve çöpleri temizlemek için seferber oldu. Belirlenen noktalar dışında şehir girişine atık boşalan iki aracın zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildiği ve gereken işlemlerin yapıldığı öğrenildi. Bir süre önce atıklardan temizlenen HakkariVan karayolunun yeniden temizleyen belediye ekipleri, çöp merkezi dışındaki alanlara kömür külleri, inşaat hafriyatı ve çöp atanları ahır para cezası uygulayacakları uyarısında bulunuldu.

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