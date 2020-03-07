Kamer vakfı ve belediye kadınlar etkinliği düzenledi

Hakkari Kamer Vakfı, Hakkari Belediyesi ile birlikte 23 Nisan İlkOrtaokulunda “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla düzenlediği etkinlik büyük ilgi gördü.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından konuşan Kamer Vakfı Hakkari Şube Başkanı Zozan Selimoğlu, kadına yönelik şiddet üzerinde yaptıkları çalışmalar ve faaliyetlerin sunumum yaparak 8 Mart Dünya Kadınlar gününün anlam ve önemini anlattı. Tplumsal cinsiyet rollerinin kadın ve erkeklere biçtiği roller sonucunda yaşanılan şiddet ve ayrımcılığa değinen Selimoğlu, “Onlardan olduğumuz ve yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakâr kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” dedi.

23 Nisan İlkOrtaokulu Müdür Yardımcısı Barani İlçin'de kadınların hayatlarında en özel varlıkları olduğunu söyledi. İlçin,"Onlar hayatımızın en özel varlıkları: Annemiz, kimi hayatımızı paylaştığımız, kimi arkadaşımız, kimi ise göz bebeği kızımız, kadınlara ithaf edilen o kadar özel günün arasında en önemli gündür dünya kadınlar günü. Haklarından vaz geçmeyen, inancını ve kendine güvenini asla kaybetmeyen güçlü kadının günü 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Kadınlar gününü anlatan video slayt izlendi. Ardından Hakkâri Belediyesi Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Rengi Hakkari Sanat Topluluğunun Berze Erbane grubu doyumsuz bir müzik dinletisi sundu. 23 Nisan Anasınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan hediyeler, anasınıfı öğrencileri tarafından etkinliğe katılan veli ve öğretmenlere takdim edildi. Kamer Vakfı tarafından yapılan ikramlardan sonra toplu fotoğraf çekimi yapılarak etkinlik sona erdi.

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