Yüksekova İran pasajı yıkılıyor Esnaflar Kaymakam Doğramacı’ya teşekkür etti

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yıkım kararı verilen İran pasajının esnafı kendilerine tahsis edilen işyerleri için Kaymakam Osman Doğramacıya teşekkür etti.

İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan ve 45 işyerinin bulunduğu İran pasajının yıkılacağı tebligatla dün esnafa bildirildi. Kararın alınmasın ardından 45 esnafın mağdur olmaması için İhsaniye Camii'nin zemin katı verilmesi kararlaştırıldı. Bu karara memnun olduklarını ifade eden İran pasajı esnafı, Kaymakam Doğramacı’ya teşekkür etti. İran pasajında esnaflık yapan Rıza Erhan, ’’Sadece Yüksekova değil, tüm doğa halkı Yüksekova İran pasajının ekmeğini yiyorlar. Yüksekova için İran pasajı çok değerlidir. Halk hem gelip burada alışveriş yapıyor, hemde buradan Türkiye’nin her yerine eşya gönderiyorlar. İran pasajı 24 yıldır ayakta. Bize de yıkım emri geldi. Bizde Kaymakam bey ile müftünün yanı gittik ve bizi kırmadıkları içinde onlara çok teşekkürlerimi sunarım. Buradan 45 esnafın adına konuşuyorum ve onlarda tek tek Kaymakamımıza ve müftümüze teşekkür ediyorlar. Bizi kırmayarak, büyük camimiz olan İhsaniye Camisinin altını 45 esnafa verdiler. Her 45 dükkan da Yüksekova içinde büyük bir önemdir. Doğu halkı için büyük bir önemdir. 24 yıldır beraberiz ve 45 esnaf olarak ta gideceğiz cami altına. Buradan tekrar Kaymakam Osman Doğramacıya teşekkür ederiz” dedi.

Pasajda esnaf olan Abdullah Özer, ’’Buranın yıkılma kararı çıktı. 1 Nisan’a kadar bize tebligat mektubu geldi. Kaymakamımızdan müracaat ettik, sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Bizde buradan kendisine teşekkür ederiz. Bize Büyük Caminin altında 45 dükkan verdiler. Yüksekova’nın can damarı olan İran pasajı yerini yerinde yine en iyi hizmet verecek emin olun. Bizi mağdur etmediği için Kaymakamımız Osman Doğramacı’ya teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

