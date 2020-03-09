Hakkari'de tefeci operasyonu: 11 gözaltı

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, polis ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda 11 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin, Yüksekova ilçesinde borçları nedeniyle intihar ettiği öne sürülen bir kişinin ölümünden sorumlu olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, kentte tefecilik yapan bir grup olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekiplerin yaptığı takibin ardından kimliği tespit edilen 11 kişiyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Polisin belirlenen adreslere yaptığı operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 milyon 111 bin TL değerinde 46 senet ve alacakverecek notlarının tutulduğu çok sayıda doküman ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden şüphelilerin, Yüksekova ilçesinde borçları nedeniyle intihar ettiği öne sürülen bir kişinin ölümünden sorumlu olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-03-09 18:36:34



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