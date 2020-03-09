Hakkari’de senet operasyonu: 11 gözaltı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde borçlarından dolayı intihar eden şahsın ölümünden sorumlu oldukları tespit edilen 11 şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda senet ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, tefecilik, resmi belgede sahtecilik ve yağma’ suçlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Yüksekova ilçesinde borçlarından dolayı intihar eden şahsın ölümünden sorumlu oldukları tespit edilen 11 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam değeri 1 milyon 111 bin TL olan 46 adet senet ve alacakverecek notlarının tutulduğu çok sayıda doküman ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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