Hakkari polisi KADES’i anlattı

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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında bilgilendirme yapmaya devam ediyor.

Kadın polisler, kentteki evleri dolaşarak kadınlara İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce şiddete maruz kalan kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemini (KADES) anlattı. Polisler, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak karanfil de takdim etti.

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