'Pars'lı aramada kamyonette 102 kilo eroin bulundu

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, bir kamyonette yapılan aramada 102 kilo 300 gram eroin ele geçildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Yüksekova ilçesindeki uygulama noktasında bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği 'Pars' ile yapılan aramalarda, kamyonetin dorsesine gizlenmiş 200 paket halinde 102 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-03-10 15:54:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.