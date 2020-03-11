Hakkari’de 6 bin 780 kursiyer eğitim görüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hakkari’de 6 bin 780 kursiyer eğitim görüyor

İHA

Hakkari’de 6 bin 780 kursiyer eğitim görüyor

Hakkari Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Akşam Sanatlar Okulu bünyesinde açılan 565 kursta 6 bin 780 kursiyerin eğitim gördüğü belirtildi.
Hakkari Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, el sanatları kurslarından girişimciliğe, kilim, nakış, giyim, aşçılık, spor, müzik, halk oyunları, kuaförlük, fotoğrafçılık, İngilizce, drama, resim ve değişik dallardaki kurslarla binlerce insanın umudu oldu. 207 erkek ve 287 kadın usta öğretici ile 71 kadrolu usta öğretici olmak üzere 565 eğitmenin himayesinde 565 daldaki kurslarda 6 bin 780 kursiyerin eğitim gördüğü belirtildi. HEM bünyesinde kentin değişik mahalle ve bazı kurumlarda ise açılan kurslara yöre insanı yoğun ilgi gösteriyor.
Deneyimli usta öğreticilerin verdiği kurslarda eğitim gören Hakkarili gençler, katıldıkları kurslarda başarılar elde ederek kendi iş yerlerini kurdukları belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi
YEREL HABERLER Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi
(Görüntülü) Ehliyet sınavında kopya düzeneği ile yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ehliyet sınavında kopya düzeneği ile ...
Hakkari’de 102 kilo 300 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari’de 102 kilo 300 gram eroin ele geçirildi
Organize kopyacılar yakalandı
YEREL HABERLER Organize kopyacılar yakalandı
'Pars'lı aramada kamyonette 102 kilo eroin bulundu
YEREL HABERLER 'Pars'lı aramada kamyonette 102 kilo eroin bulundu
Hakkari’de maden bölgeleri masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Hakkari’de maden bölgeleri masaya yatırıldı
Fanatik Beşiktaşlı muhabbet kuşu evin maskotu oldu Muhabbet kuşu Beşiktaşlı futbolcuların isimlerini tek tek söylüyor
YEREL HABERLER Fanatik Beşiktaşlı muhabbet kuşu evin maskotu ...
Vali Akbıyık: “2 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Vali Akbıyık: “2 bin kişiyi istihdam etmeyi ...
Hakkari polisi KADES’i anlattı
YEREL HABERLER Hakkari polisi KADES’i anlattı
Hakkari'de tefeci operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Hakkari'de tefeci operasyonu: 11 gözaltı
Hakkari’de senet operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Hakkari’de senet operasyonu: 11 gözaltı
Hakkari’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
YEREL HABERLER Hakkari’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Şemdinli'de bin 500 karanfil ve gül dağıtıldı
YEREL HABERLER Şemdinli'de bin 500 karanfil ve gül dağıtıldı
Hakkarili öğrenciler etüt merkezi istiyor
YEREL HABERLER Hakkarili öğrenciler etüt merkezi istiyor
Başkan Aydoğdu'dan depremzedelere yardım eli
YEREL HABERLER Başkan Aydoğdu'dan depremzedelere yardım eli
Hakkari’de kurumlar arası halı saha futbol turnuvası
YEREL HABERLER Hakkari’de kurumlar arası halı saha futbol turnuvası
Hakkari Belediyesinden bahar temizliği
YEREL HABERLER Hakkari Belediyesinden bahar temizliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X